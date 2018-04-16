هاينكس: بايرن يتمتع بحماس مثل الذي سبق ثلاثية 2013

قال المدرب المخضرم يوب هاينكس المدير الفني لبايرن ميونخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) اليوم الاثنين إن الفريق الحالي يسير على نفس النهج كما يتمتع بنفس حماس الفريق المتوج بثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال عام 2013 .

وكان هاينكس قد قاد بايرن إلى التتويج بالثلاثية في 2013 ثم أعلن اعتزاله التدريب، لكنه عاد لقيادة الفريق هذا الموسم إثر إقالة كارلو أنشيلوتي، ويبدو قريبا لتكرار الثلاثية مع الفريق.

وقال هاينكس في مؤتمر صحفي عقد اليوم للحديث عن مباراة بايرن أمام باير ليفركوزن المقررة غدا الثلاثاء في الدور قبل النهائي من بطولة كأس ألمانيا ، إن الفريق المتوج بالثلاثية قبل خمسة أعوام كان قد نجح في الظهور بأفضل مستوياته في الوقت المناسب "وأدرك أن الأمر المهم هو حسم المباريات."

وأضاف "أثق في الفريق الحالي، وهو يسير بنهج مشابه."

وحسم بايرن ميونخ بالفعل لقب البوندسليجا للموسم السادس على التوالي كما يتطلع إلى الفوز غدا للتأهل إلى نهائي الكأس المقرر في برلين، ويتأهب لمواجهة ريال مدريد الإسباني الأسبوع المقبل في ذهاب الدور قبل النهائي بدوري الأبطال.

ولا يزال بايرن يضم مجموعة من اللاعبين الذين توجوا بالثلاثية مع الفريق تحت قيادة هاينكس في 2013 ، أمثال توماس مولر وديفيد ألابا وخافي مارتينيز وجيروم بواتينج ومانويل نيوير وفرانك ريبيري وآريين روبن.

ومع ذلك ، لم يرغب هاينكس في عقد مقارنة مباشرة للفريق الحالي بالتشكيلة المتوجة في 2013 ، نظرا لأنها كانت تضم عناصر بارزة أخرى مثل فيليب لام وباستيان شفاينشتايجر.

لكنه أشار إلى أن الانتصارين الكبيرين للفريق في مباراتيه الماضيتين بالبوندسليجا أمام أوجسبورج 4 / 1 وأمام بوروسيا مونشنجلادباخ 5 / 1 أظهرا الحماس والتركيز الهائلين لدى اللاعبين، رغم التغييرات العديدة التي أجراها على التشكيلة.

وأضاف هاينكس "هذا جعلني أشعر بالتفاؤل إزاء قدرتنا على تحقيق إنجازات هائلة."