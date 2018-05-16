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فيديو.. نائب رئيس «الوفد»: مؤتمرات الشباب لم تعد تهمهم وحدهم

أحمد العيسوي
نشر فى : الأربعاء 16 مايو 2018 - 10:41 م | آخر تحديث : الأربعاء 16 مايو 2018 - 10:41 م

قال حسام الخولي، نائب رئيس حزب الوفد، إن مؤتمرات الشباب مهمة للتواصل مع المجتمع، موضحًا أنه لم يعد مؤتمرًا للشباب فحسب، ولكنه يهم قطاع عريض من المجتمع، فضلًا عما يتضمنه من نقاش للشباب.

وأضاف «الخولي»، خلال لقائه ببرنامج «ما وراء الحدث»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتحدث عن مواضيع عدة ويفسر أمور كثيرة ينتظرها المصريون، مشيرًا إلى تعويض الرئيس لنقض التفاعل الحكومي مع الإعلام.

وأشار إلى تنفيذ الدولة لمشاريع ستفيد أجيال المستقبل، لاسيما وأن معظم المشروعات طويلة الأحل، متابعًا: «هذه جرأة من الرئيس، لأن أي رئيس في هذا الوضع الاقتصادي ينظر لوقته الراهن».

وأوضح أن كوبري 6 أكتوبر، لو لم يكن موجودًا لكانت هناك مشكلة كبيرة الآن، بالإضافة إلى نفق الأزهر، مشيرًا إلى مواجهة هذه المشاريع لمعارضة كبيرة وقت تنفيذها.


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