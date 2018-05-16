وزارة العدل الأمريكية و«إف بي آي» يحققان مع «كامبريدج أنالاتيكا»

ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، اليوم، أن وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» يحققان في قضية شركة «كامبريدج انالاتيكا» البريطانية المتورطة في فضيحة تسريب بيانات مستخدمي «فيسبوك» حيث استجوبوا شهودا محتملين.

ونفت شركة «كامبريدج أنالاتيكا» بشدة أن تكون استغلت بيانات حصلت عليها من نحو 87 مليون مستخدم لـ«فيسبوك»، لصالح حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أنها حذفت معلومات تم الحصول عليها عن طريق خرق شروط خدمة موقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت الشركة مطلع الشهر الجاري، أنها ستغلق أبوابها وستعلن إفلاسها في بريطانيا والولايات المتحدة، منوهة إلى أنها تعرضت إلى «التشهير» بفعل «اتهامات عديدة لا أساس لها» واجهتها.

وسعى المستثمرون الأمريكيون، إلى مخاطبة المصارف التي تولت أعمال الشركة التجارية، وفق تقرير «نيويورك تايمز» الذي ذكر نقلا عن مسؤول أمريكي وغيره اطلعوا على التحقيق قولهم إن التحقيق يبدو مركزا على تمويل «كامبريدج انالاتيكا» وكيفية حصولها على المعلومات الشخصية من «فيسبوك» واستخدامها.

ومن بين المدعين الذين يتابعون التحقيق برايان كيد، وهو مساعد رئيس قسم السندات والغش المالي في وزارة العدل، ويعاونه عميل واحد على الأقل يحقق في الجرائم عبر الانترنت لصالح مكتب «إف.بي.آي».

وذكرت الصحيفة، أن «كيد» سافر إلى لندن مع مدع آخر من وزارة العدل وعميل في «إف.بي.آي»، هذا الشهر لمقابلة الموظف السابق في «كامبريدج أنالاتيكا»، كريستوفر ويلي.

وقال «ويلي» للصحيفة: «بإمكاني التأكيد بأنه تم الاتصال بي من قبل "إف.بي.آي" ووزارة العدل وأجبت على أسئلة أولية»، مضيفا: «نخطط للاجتماع مجددا لتوفير أجوبة جوهرية للمحققين».

وذكرت الصحيفة، أنه من غير الواضح إن كان هذا التحقيق على ارتباط بالتحقيق الذي يقوده المدعي الخاص روبرت مولر الذي يحقق في التدخل الروسي المزعوم في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.