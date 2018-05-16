«الخارجية»: انتهاء الاجتماع التساعي حول سد النهضة بنجاح

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد أبو زيد، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، انتهاء الاجتماع التساعي حول سد النهضة "بنجاح" في أديس أبابا.



جاء ذلك في تغريدة نشرها «أبو زيد»، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مضيفا: "في انتظار توقيع الوزراء على وثيقة مخرجات الاجتماع"، دون الكشف عن تفاصيل أخرى.



وكان أبو زيد أعلن في وقت سابق عن الاقتراب من وضع مسار يضمن استكمال الدراسات وإجراءات تعزيز الثقة في المفاوضات الجارية بشأن قضية السد.



وقال في تغريدة منفصلة: "بعد مرور 12 ساعة من مفاوضات متواصلة لم تنته بعد، الاجتماع التساعي الخاص بسد النهضة يقترب من وضع مسار لضمان استكمال الدراسات، ومقترحات جديدة لدعم المسار الفني، وإجراءات جادة لتعزيز التعاون وبناء الثقة".



وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد استقبل أمس الثلاثاء، كلا من وزير الخارجية، سامح شكري، ورئيس المخابرات العامة، عباس كامل، على هامش الاجتماع التساعي الثاني حول سد النهضة المنعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا على مستوى وزراء الخارجية والري والمخابرات بكل من مصر والسودان وإثيوبيا.



وقال أبو زيد، في وقت سابق أمس، إن اللقاء "اتسم بالود الشديد والشفافية في الحوار، حيث أكد رئيس الوزراء علي التزامه الكامل بتعزيز وتطوير العلاقة مع مصر واستكمال بناء الثقة لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين".



وأضاف أن شكري أكد على "أهمية العلاقات بين الجانبين، وتطلع مصر لتطويرها في كافة المجالات باعتبار ذلك خيارا استراتيجيا لمصر، حيث أشار إلى الفرص والإمكانيات الكبيرة المتاحة للتعاون بين الجانبين في مجالات التجارة والاستثمار والتعاون الفني".



وأكد شكري حرص مصر على "تفعيل كافة آليات التعاون على المستوى الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا، بما يحقق أهداف التنمية في الدول الثلاث، ويسهم في تحقيق تطلعات شعوبها في غدٍ أفضل، فضلا عن تطلع مصر للتنسيق بين الجانبين تجاه القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك".