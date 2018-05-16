وزيرة الثقافة: الفنون المصرية تحظى بإعجاب وتقدير الجمهور في العالم

أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، أن الفنون المصرية تحظى بتقدير وإعجاب الجمهور في مختلف أرجاء العالم.

جاء ذلك احتفال الدكتورة إيناس عبد الدايم، بالفريق الموسيقى «كايرو ستيبس» ومؤسسه باسم درويش؛ وذلك لحصولهم على جائزة «جيرمان جاز اوارد» الذهبية، والتي تعد أحد أهم الجوائز الألمانية في مجال موسيقى الجاز، وذلك بحضور يوليوس جيورج لوى سفير ألمانيا بمصر وسيمون برمبس المستشار الثقافى الألماني.

وقدمت «عبد الدايم»، التهنئة لأعضاء الفريق المصريين الذين لم يتسن لهم التواجد أثناء مراسم تسلم الجائز في أكبر قاعات ومسارح برلين، وهم عماد عزمي، شيرين عزمي، أمير أخنوخ، جان بشرى، هاني الصواف، علي الهلباوي، وإيهاب يونس، وباسم صبحي، وراجي كمال، معربة عن سعادتها وفخرها بحصولهم على الجائزة.

يذكر أن «كايرو ستيبس» فريق جاز عالمى أسسه عام 2002 الموسيقار باسم درويش مع عازف البيانو والمؤلف الموسيقي الألماني ماتيس فراي وحقق شهرة عالمية خلال السنوات الماضية، ويضم الفريق 16 عازفا مصريين وألمانا، وحصل خلال أبريل الماضي على جائزة «جيرمن جاز اوارد» عن أحدث ألبوماته الذى يحمل عنوان «البساط الطائر» وهو عمل مشترك مع الفريق الشهير «كوادرو نويفو» وحقق نجاحا كبيرا في مختلف دول أوروبا والشرق الأوسط نتيجة أسلوبه الفني المتفرد الذي يعتمد على مزج أساليب موسيقية متنوعة تجمع الموسيقى المصرية الشرقية مع ارتجالات الموسيقى الكلاسيكية والجاز الحديثة والأصوات الإلكترونية ونجح في تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة من خلال حفلاته بدار الأوبرا المصرية منذ عام 2009.