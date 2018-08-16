أعلن البنك المركزي، أن إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي، بخلاف البنك المركزي ارتفع بنحو 11 مليار جنيه، ليصل في مايو الماضي إلى 3.536 تريليون جنيه، مقابل 3.525 تريليون في أبريل السابق له.

وأشار البنك المركزي، في أحدث تقرير أصدره، اليوم الخميس، حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه، إلى أن إجمالي الودائع الحكومية بلغ 551.2 مليار جنيه، منها 432.5 مليار جنيه ودائع بالعملة المحلية، ونحو 118.6 مليار جنيه ودائع بالعملات الأجنبية.

وأوضح، أن إجمالي الودائع غير الحكومية، ارتفع خلال مايو الماضي، لتصل إلى نحو 2.980 تريليون جنيه، مقابل 2.979 تريليون جنيه في الشهر السابق، مشيرًا إلى أن إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية بلغت 724.7 مليار جنيه استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 41.3 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 195.3 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 479 مليار جنيه، أما باقي القطاعات الأخرى "تشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مشتراة" على 84 مليار جنيه.

وذكر أن، إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية انخفض، خلال مايو الماضي بنحو 14 مليار جنيه ليبلغ 2.260 تريليون جنيه، مقابل 2.274 تريليون جنيه خلال إبريل السابق له، واستحوذ قطاع الأعمال العام وقطاع الأعمال الخاص على 400 مليار جنيه، والقطاع العائلي على 1.849 تريليون جنيه.