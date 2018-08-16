علقت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، على محاولة انتحار عاملة منازل، بعد تعذيبها من ربة المنزل، قائلة إن هناك تقصيرًا شديدًا في حماية الفئات المهمشة، مثل العمالة غير المنتظمة، وعاملات المنازل.



وأضافت «الديب»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ten»، مساء الأربعاء، أن مجلس النواب يحاول معالجة هذا التقصير في القوانين التي تصدر عنه، متابعة: «عاملات المنازل لا يوجد أي قانون أو مظلة صحية أو اجتماعية تحميهم، فهم فاقدون لكل أشكال الحماية».



وأشارت إلى ضرورة وجود تشريع لحماية هؤلاء العاملات وجليسات الأطفال والمسنين والمرضى، لافتة إلى أهمية تنظيم العلاقة بصورة جيدة بين الطرفين.



وتابعت: «لا بد من حماية الخادم والمخدوم، لأن الخادمة بتبقى داخلة البيت مش عارفة هيتعاملوا معاها إزاي، وأصحاب البيت بيبقوا متخوفين من السرقة والاعتداء، فالحق ضائع من الطرفين».



