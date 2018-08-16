 أمين «خطة النواب»: مصر دولة غنية لكنها تعاني من سوء الاستغلال

علق النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على ما تردد بشأن اعتزامه تقديم مقترح للمجلس لسحب سيارات المصالح الحكومية المخصصة للمسؤولين، متابعًا: «العربيات الحكومية دي لو عربياتهم الخاصة مش هيتعمل فيها كده».



وأضاف «الفقي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مانشيت»، المذاع عبر فضائية «النهار»، صباح الخميس، أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ إجراءات رادعة ضد سوء استغلال المناصب، معقبًا: «مصر دولة غنية وفيها ثروات كتيرة، ولكن سوء الاستغلال هو ما يؤثر على عجز الموازنة».



وأوضح أن هناك بعض المستفيدين الذي ينتفعون من استمرار مظاهر الإهمال، مشيرًا إلى أهمية الحرص على المال العام في أوجه إنفاقه.



وتابع: «المحافظ ليه سيارة واحدة مايزدش عنها، والوزير ليه سيارة واحدة مايزدش عنها، ووكيل الوزارة يروح شغله بسيارته الخاصة، أو ما يروحش، الحكومة بتديله مرتب، وما ينفعش نستغل سيارات الحكومة في الأغراض الخاصة».



