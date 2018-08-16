مقاتلات عراقية تقصف مواقع تابعة لـ«داعش» في سوريا

أعلن العراق، اليوم الخميس، أن مقاتلات إف 16 عراقية، قصفت أهدافًا لتنظيم داعش داخل الأراضي السورية.

وذكر بيان لخلية الإعلام الحربي في قيادة العمليات المشتركة، أن "طائرات F16" العراقية، نفذت ضربة جوية موفقة داخل الأراضي السورية، وفق معلومات دقيقة من قبل خلية الصقور الاستخبارية في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، استهدفت خلالها غرفة عمليات لعصابات داعش الإرهابية، حيث تم تدميرها بالكامل وقتل عدد من عناصر داعش وآخرين من ناقلي الأحزمة الناسفة".

وأوضح البيان، "أن هؤلاء الإرهابيين الذين تم قتلهم كانوا يخططون لعمليات إجرامية بالاحزمة الناسفة، لاستهداف الابرياء خلال الايام القليلة المقبلة داخل العراق".

وتنفذ المقاتلات العراقية بين الحين والأخر ضربات جوية دقيقة تستهدف مقار وتجمعات تنظيم داعش داخل الأراضي السورية، وعلى الحدود المشتركة بين البلدين وفق تنسيق مشترك لملاحقة عناصر التنظيم وقطع خطوط امداداته.