«جامعة بني سويف»: توقيع الكشف الطبي على طلاب «الانتساب» و«الدراسات العليا»

وافق مجلس جامعة بني سويف في جلسته رقم 162 برئاسة الدكتور منصور حسن، على توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد بكليات الجامعة نظام الانتساب وطلاب الدراسات العليا.

وأكد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، في بيان صحفي اليوم، على استعداد الجامعة لتوقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد المرشحين للقبول بكليات الجامعة للعام الجامعي الجديد نظام الانتساب ومرحلة الدراسات العليا، بالإضافة إلى نظام الانتظام.

وتابع «حسن» أنه من المقرر إجراء تحليل فيروس «سي» على الطلبة والطالبات المتقدمين للالتحاق بالجامعة للعام الدراسي 2018-2019 إجباري ومجانا، وذلك في إطار مشروع الرعاية الصحية للطلاب للقضاء على فيروس «سي».