منتخب شباب الطائرة يتأهل لنهائي أمم إفريقيا ويشارك في المونديال

تاهل المنتخب الوطني لشباب الكرة الطائرة تحت 21 عاما لنهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية والمقامة حاليا في نيجيريا ليضمن الفراعنة مشاركتهم في المونديال صيف عام 2019.

وتغلب منتخب مصر على روندا مساء اليوم الأحد بثلاثة أشواط للاشيء، لينتظر الفائز من تونس والمغرب في المباراة النهائية والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل.

وضمن منتخب الفراعنة المشاركة في المونديال المقرر إقامته صيف 2019.

وكان منتخب شباب الطائرة، تأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة ، بعد الفوز على نظيره منتخب المغرب بنتيجة 3-1 فى ثالث مواجهاته ، ليتصدر مجموعته بعدما فاز كل من الكونغو وتشاد، بنتيجة 3-0، في الجولة الأولى والثانية على الترتيب.

وتضم قائمة اللاعبين فى البطولة كلا من: يوسف مرجان - يوسف حمدي الصافي – كريم وائل العايدى - محمود سويلم - أحمد أسامة - عمر العنتبلي - سيف عابد - عبد الرحمن الحسيني - جورج موريس - حمادة عثمان - عمر زكريا - محمد محمود".

ويتواجد نهاد شحاتة، على رأس القيادة الفنية للمنتخب الوطني ويعاونه المدرب إسلام عثمان - حسام شكري مدرب مساعد، ويرأس البعثة عمرو مخلوف عضو مجلس إدارة الاتحاد. طالع التفاصيل