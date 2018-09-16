إيقاف مدافع النجوم مباراتين بسبب عقوبة الطرد

أصدرت لجنة المسابقات، برئاسة عامر حسين، في اتحاد الكرة، عقوبة الإيقاف على خالد عبدالرازق مدافع فريق النجوم بعد تعرضه للطرد خلال مباراة فريقه أمام المصري، والتي انتهت بفوز الفريق البورسعيدي 5 – 3، في لقاء الأسبوع السادس من بطولة الدوري الممتاز.

وجاءت العقوبة بإيقاف مدافع النجوم مباراتين، ليسخر الفريق الصاعد حديثًا لدوري الأضواء والشهر خدمات لاعبه في مباراتهم القادمة بالأسبوع السابع للدوري، أمام فريق وادي دجلة، والمقرر لها يوم الأربعاء القادم.

وكان مدافع النجوم خالد عبد الرازق، قد اعتدى على لاعب المصرى، ما استدعى إخراج الكارت الأحمر له.