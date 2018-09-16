وصول عضو «بوسي رايوت» الروسي إلى برلين بعد ظهور أعراض التسمم عليه

وصل أحد أعضاء فريق «بوسي رايوت» الغنائي الروسي إلى العاصمة الألمانية برلين للعلاج بعد ظهور أعراض التسمم عليه.



وذكرت صحفية «بيلد» أن بيوتر فيريسلوف وصل على متن رحلة إسعاف جوية إلى مطار برلين شونفيلد، ونشرت ناديجدا تولوكونيكوفا، صديقة فيريسلوف، مقطعا مصورا على صفحتها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، يظهر وصولهما إلى برلين.



وكان فيريسلوف قد نقل إلى المستشفى في موسكو يوم الثلاثاء الماضي وهو يعاني من صعوبات في الرؤية والكلام والإدراك، ويتوقع زملاؤه أن يكون تعرض لتسميم متعمد.



وتشير تقارير إعلامية إلى أن الأطباء عثروا في دمه على عقاقير تؤثر على الأعصاب.



وكان فيريسلوف واحدا من أربعة من أعضاء الفريق أثاروا الانتباه في نهائي مونديال كرة القدم بين فرنسا كرواتيا في يوليو الماضي، عندما اقتحموا ساحة الملعب، وهم يرتدون ملابس الشرطة.



وقضى المحتجون 15 يومًا في السجن بسبب الحادثة التي قالت الفرقة إنهم قاموا بها للمطالبة بمزيد من الخيارات السياسية في روسيا والإفراج عن السجناء السياسيين.



وقالت فيرونيكا نيكولشينا صديقة فيريسلوف لصحيفة "ميدوزا" التي تنشر على شبكة الإنترنت يوم السبت إنه نقل من موسكو لاستكمال علاجه في العاصمة الألمانية، بعد أن عرض صديق لوالده يعمل بمستشفى في برلين العلاج خارج روسيا.