لا يزال الموت من الأشياء التي تبقى غامضة على نحو واسع، برغم حجم التطور العلمي الذي وصلت إليه البشرية. وبالنسبة لما يمكن أن تشبهه لحظة الموت، هناك نظريات تشير إلى سطوع ألوان بيضاء، ورؤية المرء لحياته كما لو كانت شريطًا سينمائيًا.



لكن بالطبع، لا يمكن لأي أحد أن يوضح أمرًا لم يختبره قط، لذلك نستعرض في هذا التقرير ما قاله 6 من الذين تم تصنيفهم طبيًا بأنهم أموات، لكنهم عادوا إلى الحياة من جديد، وذلك حسبما ذكر موقع «Mirror»، نقلًا عن موقع «Reddit»، حيث أدلى هؤلاء بشهاداتهم.



1- «مثل قراءة كتاب»



الشخص الأول ويضع لنفسه اسم «monitormonkey»، خضع لعملية جراحية نزف خلالها الكثير من الدم، ما تسبب في موته لعدة دقائق، ويقول عما تعرض له في تلك اللحظة: «استيقظت فيما بدا لي أنه فضاء، لكن لم تكن هناك أي نجوم أو أضواء، لم أكن أطفو، فقط كنت هناك».



ويضيف: «لم أكن أشعر بالحر أو البرودة، أو حتى التعب أو الجوع، وكنت أفكر فيما مر من حياتي، لكنه لم يكن مثل المونتاج. وأكثر من هذا، كنت أشعر كما لو أنني أتقلب بين كتاب، وتقف القصاصات هنا وهناك».



2- «زيارة من شخص عزيز»



يروي الشخص الثاني قصته تحت اسم «Schneidah7» قائلًا إنه انحرف عن دراجته النارية التي كانت تسير بسرعة 50 ميلًا في الساعة، وعندما نقل إلى المستشفى، جاء التشخيص الطبي بالوفاة، لكن قبل أن يتم نقله إلى المستشفى، وبينما كان مستلقيًا على الطريق، تذكر شخصًا كان يعرفه.



يقول: «أتذكر عندما كنت مستلقيًا على الرصيف، والأمور تسير ببطء وهادئة، والشيء الوحيد الذي لم أتمكن من النوم بسببه هو صراخ أحدهم فيّ كي أستيقظ، ثم جاء لينزع عني خوذتي، التي كانت قد سحقت على رأسي، وعندما فتحت عيني رأيت أخي يجلس إلى جواري، لكن هذا كان غريبًا لأن أخي مات منذ سنوات».



3- «حديقة»



يحكي حساب تحت اسم «IDiedForABit» تجربته مع الموت، بعد أن تعرض لأزمة تسبب في توقف قلبه عن النبض، قائلًا: «أتذكر الشعور بالانصراف إلى الوراء، ببطء شديد، مثل أن يجري سحبُك عبر الماء، بينما يتلاشى السّواد داخلًا وخارجًا، حتى بدا وكأنني أحدق إلى حديقة، لم تكن مملوءة بالزهور، فقط مجرد غبار وعشب غير مكتمل».



4- «مثل غفوة»



يقول صاحب الحساب «TheDeadManWalks»، إنه تعرض في مراهقته لنزيف في الأنف، حتى ساءت حالته، مما أدى إلى دخوله في حالة الموت، كما يصفه: «يشبه الأمر الضغط على زر الغفوة في المنبه في السابعة صباحًا».



5- «لم تكن هناك أضواء»



ويروي المستخدم «altburger69» قائلًا إنه تعرض لنوبة قلبية السنة الماضية، وتوقف قلبه على إثرها لثلاث مرات، ويصف ما حدث معه بطريقة كوميدية: «في كل مرة كان يحاولون إعادتي للحياة باستخدام الصدمات، كنت أستيقظ وأخبر الطاقم الطبي بنكتة مختلفة في كل مرة، لكن لم تكن هناك أضواء، فقط يشبه الأمر الوقوع في النوم».



6- «لا يوجد شيء هناك»



يقول «Rullknuf» إنه جراء حادث دراجة نارية، توقف تنفسه ونبضه، لكن بعد دقيقتين تمكن صديقه من إنعاشه مجددًا، واصفًا ما حدث معه: «بالنسبة لي، لم تكن هناك أحلام أو رؤى، فقط لا شيء».