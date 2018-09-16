مصيلحي: الفوز على الصين خطوة نحو التأهل للدور الثاني بالمونديال

أكد محمد مصيلحي المدير الفني للمنتخب الوطني للكرة الطائرة أن الفوز على الصين في الجولة الرابعة من الدور الأول بكأس العالم رقم 19، هو خطوة كبيرة نحو التأهل للدور الثاني من المونديال المقام بإيطاليا وبلغاريا حتى 30 سبتمبر الجاري.

وقال مصيلحي للموقع الرسمي للاتحاد الدولي: "سعيد للغاية بتحقيقنا أول فوز في البطولة، وحصلنا على 3 نقاط من هذه المباراة وهو ما يعطينا الأمل في مباراة الغد".

وأضاف: "اللاعبين كانوا في أقصى درجات التركيز اليوم وأتمنى أن يظهروا غدا بنفس التركيز والدافع للفوز".

وتابع: "أريد أن أشكرهم على مجهودهم في مباراة اليوم، وأعتقد أن مباراة الغد تسكون صعبة للغاية أمام هولندا لأنهم قدموا أداء كبير أمام البرازيل، وأمل أن يكون لدينا استقبال جيد حتى يتسني لنا الرد بطريقة جيدة في اللقاء".

كما أكد هشام عويس لاعب المنتخب: "هذا هو فوزنا الأول في البطولة وهي مجرد بداية، ولدينا مباراة أخرى غدا وهي الأهم لنا في تلك البطولة.

وأضاف: "كنا اليوم في غاية تركيزنا ونجحنا في الفوز وأعتقد أنه يجب علينا أن نظل في تلك الحالة من أجل تحقيق فوز جديد، وخسرنا 3 مباريات بنتيجة 3-0 وهذا الانتصار أعطى لنا الثقة".

كان منتخب الطائرة قد حقق أول فوز بالمونديال على حساب الصين بنتيجة 3-1 وهو أول انتصار للفراعنة منذ الفوز على منتخب إيران 3-0 في مونديال عام 2010 ، ثم تلقى المنتخب منذ تلك البطولة 12 خسارة على التوالي. طالع التفاصيل