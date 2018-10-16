متحف ريكز بأمستردام يستعد لعملية ترميم كبرى للوحة الأشهر في هولندا

يعتزم متحف "ريكز" للفنون في أمستردام، القيام بعملية ترميم كبرى للوحة "ذا نايت ووتش" (دورية الليل)، للفنان الهولندي الشهير رامبرانت، وذلك بحسب ما أعلنه مدير المتحف، تاكو ديبيتس، اليوم الثلاثاء.

وقال ديبيتس إن مشروع الترميم سيبدأ في يوليو من عام 2019، وسيتم دعوة "أفراد من العامة لمشاهدة الحدث".

ويشار إلى أن اللوحة هي الأكثر قيمة في هولندا، كما أنها الأكثر طموحا بالنسبة للفنان رامبرانت فان راين.

وتجسد اللوحة – التي تعتبر واحدة من أشهر اللوحات حول العالم - مجموعة من أفراد الحرس المدني بأمستردام، بقيادة الكابتن فرانس بانيك كوك، وهي اللوحة الوحيدة لرامبرانت التي تجسد مجموعة من أفراد القوات الأمنية.

ومن المقرر أن يتم إعادة ترميم اللوحة داخل غرفة زجاجية، وهو الأمر الذي سيسمح لمرتادي المتحف بمتابعة العملية، كما سيكون هناك أيضا منصة رقمية للأشخاص من أجل مشاهدة الحدث عبر الإنترنت.