إندونيسيا تحذر أستراليا من نقل سفارتها للقدس: يقوض عملية السلام

حذرت إندونيسيا، اليوم الثلاثاء، أستراليا من أن نقل سفارتها للقدس قد يقوض عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وكان رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، قد صرح اليوم بأن بلاده «منفتحة» على الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، في حين أنها لاتزال ملتزمة بحل الدولتين.

وقالت وزيرة الخارجية الإندونيسية، ريتنو مارسودي، إنها أعربت عن معارضة بلادها لمثل هذه الخطوة. وأضافت -بعد إجراء مباحثات مع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي- «إندونيسيا تشجع أستراليا والدول الأخرى على الاستمرار في دعم عملية السلام وعدم القيام بأي فعل يمكن أن يقوض عملية السلام والأمن الدولي».

ورفض المتحدث باسم وزارة خارجية إندونيسيا، أرماناثا ناصر، التعليق على تقرير لشبكة «أيه بي سي» الأسترالية، ذكر أن جاكرتا تدرس تعليق اتفاق تجاري كان من المقرر توقيعه قريبا مع أستراليا بعد تعليقات موريسون.

وقال إنه لم يتم اتخاذ قرار بنقل السفارة الأسترالية من تل أبيب إلى القدس، لكنه قال إن الحجج المؤيدة لمثل هذه الخطوة «مقنعة».

وأضاف «موريسون» أنه لم يكن هناك نقاشا حول هذا الموضوع مع الولايات المتحدة التي نقلت سفارتها بالفعل إلى القدس.