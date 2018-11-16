الحريري: قرار القضاء السعودي في مقتل «خاشقجي» يرسي العدل ويمنع التسييس

أعرب رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، عن تأييده للقرارات التي اتخذتها السلطات القضائية بالمملكة العربية السعودية في شأن قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأكد الحريري، في تصريح اليوم الجمعة، أن قرار القضاء السعودي بمحاسبة المتهمين في مقتل خاشقجي، هو قرار في الاتجاه الصحيح لإرساء مبادئ العدل، وقطع الطريق على محاولات التسييس، والحملات التي تتعرض لها المملكة.

وكان وزير الإعلام اللبناني ملحم الرياشي قد أكد بدوره في وقت سابق، أن مسار التحقيقات والإجراءات القضائية التي اتخذتها السعودية، تسير في الاتجاه المطلوب والصحيح، وتغلق الباب على المزايدات ومحاولات التسييس.