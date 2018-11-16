أستراليا تشتري طائرات مقاتلة بدون طيار من الولايات المتحدة

أعلنت الحكومة الاسترالية اليوم الجمعة، أنها ستشتري أسطولا من طائرات (ريبر) المقاتلة بدون طيار أمريكية الصنع؛ لدعم العمليات العسكرية باستخدام "قوة النيران والاستخبارات".

وقال وزير الدفاع كريستوفر باين، إن الحكومة ستشتري ما بين 12 و 16 من الطائرات "إم كيو – 9 ريبر" من إنتاج "جنرال أتوميكس" بتكلفة إجمالية تصل إلى 370 مليون دولار أسترالي (270 مليون دولار أمريكي)، وسيتم تشغيلها بحلول عام 2020.

ويمكن أن تحمل هذه الطائرات أربعة صواريخ "هيلفاير" التي استخدمها الجيش الأمريكي في أفغانستان.

وقال باين اليوم الجمعة: "هذه الطائرات الجديدة ستوفر قوة نيران معززة، ودعم استخباراتي، ومراقبة واستطلاع لمجموعة من المهمات".

وأضاف: "إن الطائرات متوسطة الارتفاع ذات القدرة الكبيرة على التحليق، والتي يتم التحكم فيها عن بعد، لها مدى أكبر بكثير من الطائرات الصغيرة التي تعمل عن بعد، ويمكنها مراقبة منطقة الاهتمام لفترة أطول بكثير من الطائرات الاستطلاعية".

وسيجري استخدام هذه الطائرات في حماية الجيش الأسترالي والقوات البرية المتحالفة، وتوفير الدعم الاستطلاعي لمهام البحث والإنقاذ، وكذلك المساعدات الإنسانية وعمليات التخفيف من الكوارث.

ويمكن لتلك الطائرات التحليق لمدة تصل إلى 24 ساعة، وعلى ارتفاع سبعة كيلومترات، وأن تقصف أهدافا أرضية على بعد ثمانية كيلومترات بدقة كبيرة.