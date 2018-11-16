انخفاض الإنتاج الصناعي التركي بأكثر من 2% في سبتمبر

انخفض الإنتاج الصناعي في تركيا، خلال شهر سبتمبر بنسبة 2.7 في المئة على أساس سنوي، حسبما أعلنت هيئة الإحصاء التركية (تركستات) اليوم الجمعة.

وبلغ مؤشر الإنتاج الصناعي المعدل 116.4نقطة في شهر سبتمبر، في حين كانت قيمة المؤشر 119.6نقطة في الشهر نفسه من العام الماضي، بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية.

من بين جميع القطاعات الفرعية للصناعة، كان أعلى انخفاض سنوي في تصنيع الأثاث، حيث انخفض بنسبة 34 في المئة.

وعلى أساس شهري، انخفض إجمالي الإنتاج الصناعي لتركيا بنسبة 2.7 في المئة في شهر سبتمبر الماضي مقارنة بالشهر السابق عليه. وكان مؤشر الإنتاج الصناعي المعدل موسميا وسنويا 113.5 نقطة في سبتمبر، بينما كان 116.6 نقطة في شهر أغسطس.

ووفقا لتركستات، فإن الغرض من حساب مؤشر الإنتاج الصناعي الشهري هو قياس تطور الاقتصاد والتأثيرات الإيجابية والسلبية للقرارات السياسية الاقتصادية على المدى القصير.