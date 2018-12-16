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المعارضة السورية: 5 قتلى و20 جريحا جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين

سوريا - د ب أ:
نشر فى : الأحد 16 ديسمبر 2018 - 7:13 م | آخر تحديث : الأحد 16 ديسمبر 2018 - 7:13 م

أفاد الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية، بمقتل 5 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين، في انفجار سيارة مفخخة وسط مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، اليوم الأحد.

وقال مصدر في الدفاع المدني، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ)، إن سيارة مفخخة انفجرت في منطقة سوق الخضار وسط مدينة عفرين، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، مشيرا إلى أن فرق الدفاع المدني تعمل على نقل الجرحى وإخماد الحريق الناجم عن الانفجار.

وشهدت مناطق الشمال السوري، الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة، انفجار عدد من السيارات والدراجات النارية والعبوات الناسفة خلال الشهر الجاري، والتي خلفت قتلى وجرحى ودمرت ممتلكات المدنيين.


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