رئيس كوريا الجنوبية يبدأ زيارة رسمية إلى الجزائر

يبدأ رئيس وزراء كوريا الجنوبية لي ناك – يون، زيارة رسمية إلى الجزائر تستمر ثلاثة أيام؛ تلبية لدعوة نظيره الجزائري أحمد أويحيى الجزائري، وتأتي الزيارة في إطار دعم علاقات التعاون بين البلدين، اللتين يربطهما اتفاق شراكة استراتيجية الموقع في عام 2006.