قلق من إزعاج طائر الفلامنجو في بحيرة لارناكا القبرصية

أعربت بلدية لارناكا ومجلس السياحة بالمدينة القبرصية عن خيبة أملهما من تجاهل الجمهور لنداءاتهما بعدم إزعاج طائر البشروس "الفلامنجو" عند بحيرة لارناكا المالحة.

وقال المسؤولون إنهم يشعرون بالقلق - بصفة خاصة - من العدد المتزايد من الطائرات بدون طيار التي تحلق فوق البحيرة لالتقاط الصور للطيور المهاجرة لأن هذا يزعج (الفلامنجو)، مشيرين إلى أن الناس تدخل بحيرة لارناكا وتزعج هذه الطيور باستمرار.

وجاء في بيان لمجلس المدينة، وفقا لصحيفة (سايبروس ميل) على الانترنت، أنه رغم النداءات المتكررة والاجتماعات مع الأجهزة المعنية، الإ أنه لم يتخذ حتى الآن أي إجراء لضمان حماية طيور المياه الرطبة الفريدة من نوعها، بل أنه للأسف دأب السكان والسياح في السنوات الأخيرة على دخول البحيرة والاقتراب من الفلامنجو بالرغم من اللافتات التحذيرية. وحذر المسؤولون من أن الازعاج المتواصل للطيور قد يؤدي إلى خفض أعدادها وربما تختفي في المستقبل.