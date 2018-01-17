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حزب سوري يدعو إلى تحرك دولي ضد أنقرة بعد قصف تركيا لـ«عفرين»

دمشق- أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 17 يناير 2018 - 1:40 م | آخر تحديث : الأربعاء 17 يناير 2018 - 1:40 م

أدان حزب «الاتحاد الديمقراطي» الكردي السوري، اليوم الأربعاء، القصف التركي على منطقة عفرين شمالي سوريا.

ودعا الحزب، وفقا لقناة «سكاي نيوز» الإخبارية، إلى تحرك دولي ضد أنقرة.

وكان قائد وحدات حماية الشعب الكردي، سيبان حمو، قد توعد، في وقت سابق اليوم، بالرد على تركيا في حال قررت شن حملة على المناطق الخاضعة لقواتها في شمال سوريا.

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد تعهد في وقت سابق بشن حملة على مدينتي منبج وعفرين السوريتين؛ وذلك ردا على إعلان التحالف الدولي بقيادة واشنطن عن تشكيل قوة أمنية حدودية قوامها 30 ألفا في شرق سوريا بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية لمنع عودة تنظيم «داعش» الإرهابي.


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