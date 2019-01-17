فاز العرض المصري "الطوق والأسورة" للمخرج ناصر عبد المنعم، بجائزة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة، عضو الجلس الأعلى لاتحاد دولة الإمارات العربية، والرئيس الاعلى للهيئة العربية للمسرح، والتي تنافس عليها ثمانية عروض عربية ضمن فعاليات الدورة 11 لمهرجان المسرح العربي والتي استضافتها القاهرة هذا العام.

تسلم الجائزة فريق العمل من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والتي شاركتهم فرحتهم بالجائزة التي تحصل عليها مصر لأول مرة منذ إقرار الجائزة في عام 2012، وذلك وسط تصفيق حار من المسرحيين العرب لهذا الفوز المستحق.

فيما غاب عن مشهد الجائزة المخرج ناصر عبد المنعم، والذي منعه تقلب الطقس من الحضور نظرًا لظروف صحية.

من جانبه أعلن الكاتب المسرحي إسماعيل عبد الله، أمين عام الهيئة العربية للمسرح، عن محطة المهرجان المقبلة والدورة 12 التي تقرر أن تقام في العاصمة الأردنية عمان في الفترة من 10 الى 16 يناير من عام 2020.

وقام أمين عام هيئة المسرح العربي بتسليم ملف الدورة المقبلة إلى حسين الخطيب نقيب الفنانين الأردنيين.

وكان حفل ختام مهرجان قد أقيم الليلة في مسرح الأوبرا الكبير، حيث رفع الستار بفاصل غنائي لكورتان أطفال الأوبرا والذي خطف اهتمام الحضور باغنيتي كل اخ عربي، واحلف بمسماها وبترابها.

وتضمن العرض الذي أخرجه المبدع خالد جلال عرض فيلم قصير يوثق الدورة 11 للمهرجان.