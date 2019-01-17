«أطفال بلا مأوى»: البرنامج انطلق بتوجيهات القيادة السياسية لحماية المشردين

قال حسني يوسف، مدير برنامج أطفال بلا مأوى بوزارة التضامن الاجتماعي، إن وزارة التضامن الاجتماعي تستهدف حماية الفئات الضعيفة أو الأولى بالرعاية، مثل المشردين، مستطردًا أن هذا الأمر يتم عبر آليات محددة.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج «دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء أمس الأربعاء، أنه من ضمن هذه الآليات برنامج حماية الأطفال بلا مأوى، والذي يعمل بالتنسيق مع لجان محلية برئاسة وكلاء الوزارة في المحافظات.

واستطرد أن هذا البرنامج قد انطلق بناءً على توجيهات القيادة السياسية؛ لعمل تدخلات سريعة وعاجلة للأطفال بلا مأوى، مضيفًا أن البرنامج بدأ في 2016 واستهدف 10 محافظات تحتوي على أكثر نسبة من هؤلاء الأطفال.

وذكر كذلك أن هناك تنسيقًا بين برنامج أطفال بلا مأوى مع فريق التدخل السريع بالوزارة، مشيرًا كذلك إلى أنه يتم التنسيق مع المحافظين في المحافظات المستهدفة، من أجل تفعيل دور الصحة والتربية والتعليم والداخلية في عمل البرنامج في هذه المحافظات.