«دار الشروق» تطرح طبعة جديدة من «ثلاثية غرناطة» لرضوى عاشور

أصدرت دار الشروق، طبعة جديدة من رواية «ثلاثية غرناطة»، للكاتبة رضوى عاشور، وحصدت جائزة أحسن كتاب بمجال الرواية في معرض القاهرة الدولي للكتاب، ونالت الجائزة الأولى للمعرض الأول لكتاب المرأة العربية، كما ترجمت إلى اللغة الإنجليزية.

و«ثلاثية غرناطة» رواية ملحمية، انتهت رضوى عاشور من كتابتها عام 1994، وتتكون من ثلاثة أجزاء هي: «غرناطة ومريمة والرحيل»، وتدور أحداث حول قصة عائلة غرناطية، تسردها رضوى عاشور من خلال خمسة أجيال، فتسرد الوقائع التي حدثت مع القشتاليين الذين هاجموا الأندلس وانتزعوا السيادة من المسلمين، وكيف استبحوها ونقضوا العهد، ثلاثية غرناطة هي قصة السقوط المفجع للأندلس.

رضوى عاشور قاصة وروائية وناقدة أدبية وأستاذة جامعية مصرية، زوجة الأديب الفلسطيني مريد البرغوثي، ووالدة الشاعر تميم البرغوثي، تراوحت أعمالها النقدية، المنشورة بالعربية والإنجليزية، بين الإنتاج النظري والأعمال المرتبطة بتجارب أدبية معينة، وتميز مشروعها الأدبي بتيمات التحرر الوطني والإنساني، ترجمت أعمالها إلى الإنجليزية والإسبانية والإيطالية والإندونيسية، توفيت يوم 30 نوفمبر 2014.