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صلاح: أتمنى مزيد من التألق مع ليفربول

علي البحيري
نشر فى : السبت 17 فبراير 2018 - 9:47 م | آخر تحديث : السبت 17 فبراير 2018 - 9:47 م

تحدث النجم المصري محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني والمحترف ضمن صفوف ليفربول، لقناة النادي الإنجليزي صباح اليوم السبت، مؤكدا "إنه سعيد للغاية بتحقيق العديد من الإنجازات والألقاب الشخصية مع المنتختب الوطني وفريق ليفربول.

وأضاف صلاح:، " دائما أسعى للتطوير من نفسي، وأعمل على ذلك بشكل يومي أنظر لنفسي ثم أطور منها".

وتابع نجم ليفربول: "بالطبع أن أشعر بالسعادة في هذه اللحظة، أنا في حالة جيدة وهذا أهم شئ وهناك أكثر من ذلك بالتأكيد".

وواصل الفرعون المصري: " مما لاشك فيه أن جميع اللاعبين والجهاز الفني لليفربول ساعدونني كثيرًا".

وأردف صلاح : " يلعب بجواري العديد من اللاعبين الجيدين ، وهذا يسهل على الأمر".

واختتم محمد صلاح تصريحاته: "سعيد للغاية برؤية جماهير النادي وهى ترفع علم عليه صورتي، رأيت ذلك في ليلة مباراة بورتو وكنت سعيد جدًا".

ويتصدر صلاح ترتيب هدافي ليفربول هذا الموسم برصيد 30 هدف في جميع البطولات المحلية والأوروبية.


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