صحيفة إماراتية: قطر مصممة على تعميق تحالفاتها المشبوهة مع أعداء العرب

أكدت صحيفة «البيان» الإماراتية، اليوم السبت، أن قطر مصممة على تعميق تحالفاتها المشبوهة مع أعداء العرب والمتآمرين على الأمة العربية.

وتحت عنوان «قطر تبتعد أكثر فأكثر»، كتبت الصحيفة - في افتتاحيتها - من الواضح أن قطر مصممة على هدم جسور العودة لأمتها العربية مع إصرارها على تعميق تحالفاتها المشبوهة مع أعداء العرب والمتآمرين على أمتنا العربية، الذين يطلقون مليشيات الإرهاب تعيث فسادًا وخرابًا في أوطاننا.

وأضافت الصحيفة، أن تنظيم الحمدين يستنجد بإيران وينمي تعاونه العسكري معها بشكل غير عادي ومشبوه تمامًا خاصة في مجال التعاون العسكري البحري، والذي بالطبع سيتم في مياه الخليج العربي؛ لتعزز قطر بذلك علاقاتها مع حليفتها إيران والتآمر معها ضد جيرانها وأهلها العرب، وها هي الدوحة تستقبل الوفود العسكرية من إيران وتركيا في وقت واحد وتعقد معهما الاتفاقات على المناورات والتدريبات المشتركة بالتزامن مع مواصلة تنظيم الحمدين إطلاق الأكاذيب وإدعاءات المظلومية.

وأشارت الصحيفة إلى، أنه على الرغم من دعوات الدول الأربع الداعية لمكافحة للإرهاب، واصل تنظيم الحمدين سياساته التآمرية لزعزعة الاستقرار في دول المنطقة؛ رافضًا مطالب دول المقاطعة بوقف دعم الجماعات الإرهابية وعزز هذا النهج التآمري بدفع قطر إلى أحضان الأنظمة، التي تستخدم الإرهاب ومليشياته لتحقيق أطماعها ونفوذها في المنطقة.

واختتمت الصحيفة، ذاكرة أن التعاون العسكري القطري مع إيران وتعزيز التحالف بينهما أمر لن يقبله العرب ولن يقبله الشعب القطري وسيكون بداية النهاية لتنظيم الحمدين في قطر.