الجيش التركي ينفي استهداف مستشفى في عفرين

نفى الجيش التركي، أنباء عن استهداف قواته، لمستشفى في منطقة عفرين السوريا، مؤكدًا أن تلك الأنباء عارية من الصحة تمامًا.

وذكرت القوات المسلحة التركية، في تغريدة عبر حسابها على موقع «تويتر»، فجر اليوم السبت: «أن الأنباء التي وردت حول استهداف قواتنا لمستشفى في عفرين، عارية من الصحة».

وشدد الجيش، على أن عملية «غصن الزيتون» تجري دون إلحاق أي ضرر على الإطلاق على المدنيين، أو حتى على البيئة.

وصرح مدير مستشفى عفرين الدكتور جوان محمد، أن 16 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم عندما أصابت قذائف تركية أمس الجمعة، أكبر مستشفى في مدينة عفرين السوريا.

يشار إلى أن الجيش التركي أطلق في 20 يناير الماضي عملية «غصن الزيتون» ضد منطقة عفرين، وتقول تركيا إن العملية تهدف إلى إقامة منطقة آمنة بعمق 30 كيلو متر في شمال سوريا.

وتصنف حكومة أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية كمنظمة إرهابية؛ لارتباطها بحزب العمال الكردستاني المحظور.

وأسفر القصف والغارات الجوية المتواصلة أمس الجمعة، عن مقتل 27 مدنيًا، ما أدى إلى نزوح جماعي من المنطقة.