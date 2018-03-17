مقتل عريس في ظروف غامضة بالمنيا

لقي عامل مصرعه في ظروف غامضة داخل مسكنه بمساكن الوحدة المحلية التابعة لقرية القيس بمركز بني مزار.



تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد محمد خيري مأمور مركز بني مزار بورود بلاغ بوجود «أحمد. ع. ه»، 28 سنة، عامل، مقيم قرية القيس جثة هامدة داخل مسكنه إثر تلقيه عدة ضربات بعصاة.



بانتقال الرائد محمد نادي رئيس مباحث المركز تبين أن المجني عليه متزوج حديثا منذ شهرين ولم يظهر منذ ثلاثة أيام وأثناء توجه شقيقه عمر للسؤال عليه وجده جثة هامدة داخل شقته واتهم الأخير زوجة المجني عليه بقتله بسبب وجود خلافات بينهم.



تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.