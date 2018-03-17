قال السفير نزيه النجاري، سفير مصر في بيروت، إن نسبة مشاركة المصريين في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية في لبنان، مرضية، متوقعًا زيادة أعداد الناخبين اليوم وغدًا؛ لكونهما عطلة رسمية.

وأوضح «النجاري»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم السبت، أن مواكبة المصريين في لبنان وفي كل مكان في الخارج للتطورات التي تحدث في مصر خلال الأربع سنوات الأخيرة؛ كانت سببًا لحرصهم على ممارسة الحق الانتخابي والمشاركة في التصويت والعملية السياسية في مشهد حضاري بالخارج.

وأضاف أن الجالية المصرية وفرت انتقالات للمصريين لتسهيل العملية الانتخابية، متابعًا أن الأعداد في تزايد منذ بداية اليوم الثاني للانتخابات على مقر السفارة المصرية في لبنان.

وأشار إلى حرص وسائل الإعلام اللبناني على متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية لنقل المشهد الحضاري للمصريين الذين جاءوا للإدلاء بأصواتهم، مؤكدًا على الثقافة الانتخابية الكبيرة في لبنان والتي تشجع النظام الديمقراطي وحق الانتخاب.

وكانت السفارات المصرية في مختلف دول العالم، قد فتحت أبوابها أمام الناخبين المصريين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، التي يخوضها المرشحان عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى، منذ التاسعة من صباح السبت، وفقًا لتوقيت كل دولة.

جدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية، تُجرى أيام 16 و17 و18 مارس الجاري في الخارج، بينما تقام في الداخل بأيام 26 و27 و28 من الشهر نفسه.