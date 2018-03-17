مصرع طفل غرقا أثناء لهوه في إحدى الترع بالمنيا

لقي طفل مصرعه غرقا أثناء لهوه بإحدي الترع الموجودة بقرية ساقية داقوف بمركز سمالوط بالمنيا.



كان اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من العقيد أحمد الحيني، مأمور مركز سمالوط غرب، يفيد بمصرع الطفل «محمد. م. س»، 5 سنوات، مقيم قرية ساقية داقوف غرقا بترعة محطات رفع أبو سيدهم أمام قرية 3 أثناء لهوه مع شقيقته.



وبالعرض على مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود شبهة جنائية وأن الوفاة نتيجة اسفسكيا الغرق ولا يوجد أي إصابات ظهرية.



وبسؤال والده لم يتهم أحدا وأقر بعدم وجود شبه جنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة.