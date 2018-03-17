عماد زايد يستعرض برنامج لقائمته قبيل انتخابات نقابة أطباء الأسنان

أكد الدكتور عماد زايد، المرشح لعضوية مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان فوق السن، أن النقابة شهدت في الفترة الأخيرة توقف العديد من الخدمات بسبب الصراعات الداخلية بين أعضائها، منوها أن ذلك دفعه ومجموعة من أطباء وأساتذة طب الأسنان المستقلين والبارزين في المجتمع الترشح لعضوية مجلس النقابة في الانتخابات المزمع انعقادها في 22 مارس الحالي وتكوين ائتلاف وتحالف انتخابي تحت اسم قائمة «نقابتي» على مستوي الجمهورية.

وأضاف «زايد»، أنه يشارك في قائمة «نقابتي»، عماد زايد فوق السن رقم 12، مساعد مدير طب الأسنان بقليوب حاليا، أميمة المحلاوي فوق السن رقم 2، أستاذ التركيبات الثابتة بكلية طب الأسنان جامعة القاهرة وعميدة كلية طب الأسنان جامعة جنوب الوادي، السيد السجاعي فوق السن رقم 11، مدير عام التأمين الصحي بسمنود غربية.

وأشار «زايد» أن قائمة نقابتي تضم أيضا كل من أحمد عبد الواحد شعبان تحت السن رقم 1، أستاذ مساعد التركيبات بكلية طب الأسنان جامعة المستقبل، محمد شندي تحت السن رقم 3، مدرس تقويم الأسنان بكلية طب الأسنان جامعة اﻻزهر وعضو الجمعية المصرية لتقويم الأسنان، مروة جمال تحت السن رقم 8، الإدارة الطبية جامعة عين شمس، والذين يتنافسون ومع قائمة المستقبل التي تخوض أيضا الانتخابات على جميع المقاعد الستة.

وعن البرنامج الانتخابي للقائمة قال «زايد» إن القائمة لها تصورات وأفكار وبرامج منها رفع معاش الأطباء من النقابة والعمل على زيادة نسبة راتب المعاش الحكومي من 25% إلى 80%، علاوة على إدخال الإصابة بوخز الإبر أو الآلات الحادة المتصلة بدماء المرضى الحاملين للفيروسات ضمن قوانين إصابة العمل.

واستطرد «زايد» أنه أيضا ضمن البرنامج للقائمة للنهوض بمهنة طبيب الأسنان، العمل على تقليل أعداد المقبولين بالكليات الخاصة مع التوقف عن إنشاء كليات خاصة جديدة، واستكمال مراحل بتعديل بطاقات الوصف الوظيفي بما يسمح لأطباء الأسنان بشغل الوظائف القيادية والإشرافية العليا، وتقليل نسبة الضرائب على عيادات أطباء الأسنان بما يتناسب كمية هلك الأجهزة والمستلزمات الطبية بها.

وتابع «زايد» أن القائمة سوف تعمل على إنشاء مستشفي خاصة لعلاج الأطباء، وتسهيل الدراسات العليا لشباب الخريجين وذلك بالتعاون مع الجامعات الخاصة لعمل بروتوكول دراسات عليا داخلها وتخفيف الحمل على الكليات الحكومية، والمساواة بين اطباء الاسنان والاطباء البشريين في كافة الحقوق المالية والادارية، والتعاون مع مؤسسات الدولة لتنفيذ حكم بدل العدوى، بالاضافة الي عمل برتوكول لإقامة كورسات وورش طبية معتمدة لتدريب الأطباء بشكل مجاني، الوقوف والدفاع عن قضايا وهموم ومتطلبات اطباء الاسنان و الدفاع عن كرامتهم.