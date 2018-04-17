«سانا»: الجيش السوري يقضي على العديد من الإرهابيين في ريف حماة

واصل الجيش السوري، اليوم الثلاثاء، عملياته العسكرية ضد التنظيمات الإرهابية في ريف حماة، ما أدى إلى القضاء على العديد من المسلحين.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، أن وحدات الجيش السوري العاملة في حماة قضت على العديد من إرهابيي تنظيم «جبهة النصرة»، والمجموعات المرتبطة به خلال عملياتها العسكرية على أوكارهم في الريف الجنوبي الشرقي.

وأضافت الوكالة، أن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة حققت تقدما ملحوظا في ملاحقة الإرهابيين في محيط جبل الكن، وقضت على آخر تجمعاتهم في عدة مواقع من أهمها وادي الحبية وأرض قبر الشيخة وظهرة جبابي وظهرة الجاسية وأرض الجاسية ووادي القرباط جنوب قرية قبة الكردي بريف حماة الجنوبي الشرقي، ما أسفر عن تكبيد الإرهابيين خسائر كبيرة في العتاد ومقتل العديد منهم، ومن بينهم القياديان راكان تركي الرضا وعبد الجليل مروان.