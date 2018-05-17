«شد أجزاء» يحصل على جائزة أفضل صورة في مهرجان للسينما ببوروندي

أشادت الدكتورة عبير بسيوني رضوان، سفيرة مصر في بوروندي، اليوم الخميس، بحصول الفيلم المصري «شد أجزاء»، للمخرج حسين المنباوي، على جائزة أفضل صورة ضمن الأفلام الروائية الطويلة المنافسة بالدورة العاشرة لمهرجان السينما والفنون السمعية البصرية البوروندي، والتي تضمنت 8 أفلام.

وقد حصل الفيلم على شهادة تقدير بالجائزة لاستخدامه أحدث التقنيات التي ساهمت في خروج الصورة بأفضل شكل ممكن، حيث تفوق بذلك على 69 فيلما شاركوا بالمهرجان من بينهم 9 أفلام بوروندية و29 فيلما دوليا، بالإضافة إلى 9 أفلام من دول تجمع شرق إفريقيا و22 فيلما كلاسيكيا.

ويعد هذا المهرجان هو أكبر مهرجان للسينما في بوروندي وشعار دورته الحالية هو «الشباب وريادة الأعمال والقيادة»، حيث نجحت السفارة في تضمين فيلمين مصريين على قائمة الأفلام المشاركة في المهرجان، هما فيلم «أخضر يابس»، للمخرج محمد حماد، من إنتاج عام 2016، وفيلم «شد أجزاء»، للمخرج حسين المنباوي من إنتاج عام 2015، وهي المرة الأولى التي تشارك فيها أفلام مصرية في المهرجان بالرغم من انطلاق فعالياته منذ 10 أعوام.