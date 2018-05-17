قال مصدر مسئول بوزارة التموين، إن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، استعرض تقريرا عن تسلم الجهات المسوقة، وهي: «البنك الزراعي، والشركة القابضة للصوامع، وشركات المطاحن، والشركة العامة للصوامع»، ما يقرب من 2.8 مليون طن قمح من الفلاحين والموردين حتى الآن.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن كافة كميات الأقماح يتم تخزينها في الصوامح والهناجر والبناكر، ولم يتم تخزينها في شون ترابية مطلقا، موضحا أنه تم وضع خطة لنقل القمح الزائد عن الساحات التخزينية في المحافظات كثيفة الإنتاج، مثل «الشرقية، والبحيرة، والمنيا» إلى الصوامع في المحافظات المجاورة؛ لمنع التكدس والزحام أمام نقاط استقبال الأقماح من قبل الفلاحين والموردين.

وأشار إلى أن «المصيلحي» ألزم الجهات المسوقة بضرورة إعلان الأسعار في مكان ظاهر بجميع أماكن استلام القمح، وعدم تحصيل رسوم إضافية من الموردين والفلاحين تحت أي مسمى، حيث يتراوح سعر الطن ما بين 570 و600 جنيه للأردب، حسب درجة النقاوة والنظافة والجودة، مضيفا أن الجهات المسوقة تقوم بفحص الكميات الموردة لمعرفة درجة نقاوتها وبالتالي تحديد سعر الطن منها، إلا أن الحد الأدنى لنظافة المحصول هو 22.5 درجة، وفي حالة انخفاض درجة النظافة عنها فلن تتسلمها.

وأكد المصدر، أن هناك متابعة يومية لحصر إجمالي الكميات الموردة من القمح من قبل مديريات التموين، بالإضافة إلى متابعة عمليات توريد المحصول والتعرف على أي مشاكل قد تواجه الفلاح البسيط، لافتا إلى أن هناك لجنة رئيسية مهمتها متابعة موسم توريد القمح بشكل عام وتلقي أي شكاوى من أي مواطن.