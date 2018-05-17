مجلس الوزراء يستعرض رؤية «الإنتاج الحربي» لتكون مؤسسة صناعية متطورة تساهم في المشروعات القومية

استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء رؤية ورسالة وزارة الإنتاج الحربي لتكون مؤسسة صناعية متطورة تعمل على المساهمة فى تحقيق اوجه التنمية المستدامة والمشاركة فى تنفيذ المشروعات الصناعية والتنموية والقومية اعتماداً على إمكانياتها التكنولوجية والتصنيعية والبشرية المتميزة.

ويأتي ذلك فى إطار منظومة تؤمن بالتحدى وتكافؤ الفرص، كما تم التطرق إلى التعاون والتنسيق القائم مع الوزارات والجهات الوطنية والشركات المحلية لتعميق دور الإنتاج الحربى فى تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بإستغلال الطاقات المتاحة والغير مستغلة، وتعظيم العائد من التعاون المشترك فى المجالات المختلفة لتوطين تكنولوجيا مصرية وزيادة نسبة المكون المحلى للمنتجات المصرية.

وأشار وزير الإنتاج الحربي اللواء محمد العصار عند عرض بعض مؤشرات الأداء للشركات خلال الفترة من 2008/2009-2017/2018 أن جملة الإيرادات قد وصلت إلى 4.2 مليار جنيه في عام 2014/2015، وتضاعفت في عام 2016/2017 لتصل إلي 8.9 مليار جنيه.

من ناحية أخرى، عرض وزير المالية الدكتور عمرو الجارحى نتائج تقييم مؤسسة ستاندرد اند بورز للتصنيف الإئتماني الدولي للاقتصاد المصري، وارتفاعه من (B-) إلى (B) ، وهو ما يعنى تحسنه بشكل ملحوظ على المستوى الطويل والمتوسط، وهو ما يعطى رسالة إيجابية عن أداء الاقتصاد المصري وكذلك الثقة في الاصلاحات الاقتصادية والنقدية واستقرار سوق النقد الأجنبي وزيادة الصادرات ما يعني نمو النشاط الاقتصادي في مصر ليصل بنظرة متحفظة بنهاية العام المالي الحالي الى ما يقرب من 5.4%.

ومن جانبها، قدمت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي عرضا حول ما تم اتخاذ من اجراءات بالتعاون مؤسسات المجتمع المدنى لتوزيع كراتين رمضان للمواد الغذائية على مختلف المناطق الفقيرة والاكثر احتياجاً وذلك من خلال مسح جغرافي للتأكد من تغطية كاملة لتلك المناطق على مستوى المحافظات.

وأشارت الوزيرة إلى انه تم توزيع ثلاثة ملايين و780 ألف كرتونة مواد غذائية على جميع محافظات الجمهورية بإجمالي 60 ألف طن وخمسمائة بالإضافة إلى مليون و600 ألف طن كرتونة تنتجها وزارة التموين ويتم توزيعها ومن حلايب وشلاتين الى مطروح.