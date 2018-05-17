مصدر أمني عراقي: مقتل 2 من عناصر الحشد العشائري قرب الشرقاط

أفاد مصدر أمني في قضاء الشرقاط اليوم الخميس، بمقتل عنصرين من الحشد العشائري التابع للقضاء الواقع على مسافة 280 كيلومترا شمال بغداد.

وقال المصدر إن: "عناصر من تنظيم داعش قتلوا عنصرين اثنين من الحشد العشائري التابع للقضاء"، موضحا أنه تم العثور على جثتيهما، وقد فصل الرأسين عن الجسدين في منطقة بين محافظتي كركوك وصلاح الدين، مضيفا أنهما معروفان حيث تم نقل جثتيهما وتسليمها عصر اليوم إلى ذويهما في قرية سديرة في الجانب الشرقي من قضاء الشرقاط.

ولم يعرف زمان ومكان اختطافهما، لكن المناطق الشمالية الشرقية المتاخمة لمحافظتي كركوك وأربيل تشكل المواقع التي يشغلها الحشد العشائري، وهم مقاتلون سنة انتظموا في الحشد الشعبي لتحرير مناطقهم من سيطرة عناصر تنظيم داعش عليها منذ يونيو عام 2014.

وفي مدینة الموصل التي تقع على مسافة 400 كيلومترا شمال بغداد، أفاد مصدر أمني عراقي بمقتل مدنيين اثنين واصابة سبعة آخرين بينهم طفل بجروح اثر انفجار عبوة ناسفة في ناحية الرشيدية شمالي الموصل.

وتشهد مناطق في محافظة نينوى أعمال عنف وتفجيرات ينفذها عناصر تنظيم داعش، على الرغم من إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي القضاء على تنظيم داعش عسكريا في البلاد العام الماضي.