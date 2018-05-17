وزير الخارجية البريطاني لعباس: طلبنا من إسرائيل ضبط النفس

أبلغ وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، مساء الأربعاء، هاتفيا الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن بلاده طالبت إسرائيل بضبط النفس.



وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أعرب جونسون، خلال اتصال هاتفي، أجراه مع عباس عن تعاطف المملكة المتحدة مع الضحايا العزل الذين سقطوا في قطاع غزة.



كما أكد رفض لندن "الكامل" لنقل السفارة الأمريكية لدى إسرائيل من تل أبيب إلى مدينة القدس، مشيرًا إلى استعداد بريطانيا في المساعدة بتحقيق السلام.



بدوره أكد عباس أن الجانب الفلسطيني مع تحقيق السلام القائم على أسس الشرعية الدولية.



لكنه شدد على أن "الدور الأمريكي كوسيط وحيد لم يعد مقبولاً، بعد قيامها بإخراج ملف القدس واللاجئين من طاولة المفاوضات، وما نريده الآن هو ألية دولية لتحقيق السلام".



ودشنت واشنطن أول أمس الاثنين نقل سفارتها لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس بناء على إعلان الرئيس دونالد ترامب المدينة عاصمة لإسرائيل في السادس من ديسمبر الماضي وهو ما أدى توتر العلاقة مع الجانب الفلسطيني.



وتزامن ذلك مع اندلاع مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي على أطراف قطاع غزة أدت إلى مقتل 63 فلسطينيا خلال يومين.



من جهة أخرى، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم أنها استدعت سفرائها في 4 دول أوروبية شاركت في احتفال نقل السفارة الأمريكية.



وشملت الدول الأربعة رومانيا والتشيك والمجر والنمسا.



وذكر بيان للوزارة أن الاستدعاء بهدف التشاور، مؤكدة أن المشاركة في حفل نقل السفارة الأمريكية "مخالفة جسيمة للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة العديدة التي تؤكد على أن مدينة القدس هي أرض محتلة منذ العام 1967 وتمنع الدول من نقل سفاراتها إليها".