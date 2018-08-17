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بايرن ميونيخ يخطط لضم مدافع توتنهام

شريف أبوحمد
نشر فى : الجمعة 17 أغسطس 2018 - 11:44 م | آخر تحديث : الجمعة 17 أغسطس 2018 - 11:45 م

يرغب نادي بايرن ميونيخ الألماني في ضم البلجيكي توبي ألدفيرليد مدافع توتنهام ، لتأمين خط دفاعه حال رحيل جيروم بواتينج عن الفريق البافاري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

مانشستر يونايتد كان مهتماً بضم جيروم بواتينج صاحب الـ29 عاماً ، قبل أن تغلق نافذة الانتقالات بالدوري الإنجليزي الأسبوع الماضي ويبقي في فريقه.

ألدفيرليد كان يرغب في الرحيل عن توتنهام والإنضمام إلى مانشستر يونايتد إلا أن المفاوضات تعثرت في اللحظات الإخيرة ولم يرحل عن النادي اللندني.

جدير بالذكر أن الدولي البلجيكي ألدفيرليد قد أنضم لتوتنهام الإنجليزي عام 2015 قادمًا من أتيلتكو مدريد الإسباني.

 


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