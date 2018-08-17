السكة الحديد: إجراءات مشددة لمنع بيع تذاكر القطارات في السوق السوداء

كشف المهندس سامي عبد التواب، نائب رئيس هيئة سكك حديد مصر، عن الإجراءات المشددة التي تتبعها الهيئة لتفادي بيع تذاكر القطارات في السوق السوداء.



وقال «عبد التواب»، في لقائه ببرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الخميس، إن الهيئة ستقوم بالدفع بعدد 148 قطار مكيف ومجهز بعدد 180 ألف تذكرة، نظرا لزيادة الطلب تزامنًا مع عيد الأضحى المبارك، خاصة خطوط الوجه القبلي، مشيرًا إلى طرح تذاكر القطارات الإضافية؛ لتنجنب التلاعب في التذاكر.



وأضاف أنه سيتم طرح التذاكر من خلال محطة مصر بشكل مركزي؛ لمنع بيع التذاكر في السوق السوداء، متابعًا: «ننسق مع الجهات المعنية لضبط المتلاعبين على المقاهي المجاورة للمحطة».



وأشار إلى طرح 10% من التذاكر على الموقع الإلكتروني، بالإضافة لتخصيص 20 ماكينة لصرف تذاكر آلية متوافرة لدى جميع فروع الهيئة، متابعًا أن الهيئة لديها 33 مكتبًا على مستوى الجمهورية؛ للرد على استفسارات المواطنين بشكل فوري.