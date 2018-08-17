قال الفنان آسر ياسين، بطل فيلم «تراب الماس»، المطروح حاليًا في دور العرض السينمائية، انه اكتفى بسيناريو الفيلم، ولم يكمل قراءة النص الأدبي للرواية.

وأوضح «ياسين»، خلال تصريحات لبرنامج «وشوشة»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الجمعة: «مقرأتش كل الرواية، لأني حسيت إنه أحسن لي إني أركز في سيناريو الفيلم، لأنه هو اللي هعمله مش الرواية، أنا بعمل المعالجة السينمائية للرواية، عشان كده ركزت في السيناريو».

واستطرد، أنه قرأ «فيرتيجو» و«أرض الإله» و«الفيل الأزرق» للكاتب أحمد مراد، مضيفًا أن زيادة الإقبال على السينما، في أي فيلم، هو بالنسبة له دليل على نجاح السينما في مصر.

يذكر أن فيلم «تراب الماس»، من بطولة كل من آسر ياسين، وعزت العلايلي، ومنة شلبي، وبيومي فؤاد، بالإضافة إلى ماجد الكدواني ومحمد ممدوح، وهو من تأليف أحمد مراد وإخراج مراون حامد، عن رواية لـ «مراد» صدرت طبعتها الأولى عام 2010.