الرئيس الجزائري يقيل مسؤولين عسكريين بارزين

أكدت تقارير اخبارية اليوم الجمعة، أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، وزير الدفاع الوطني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، أنهى مهام مسؤولين عسكريين بارزين.

وكشف الموقع الإخباري الإلكتروني" فلاش ديسك" عن إقالة اللواء حبيب شنتوف، قائد الناحية العسكرية الولى(وسط البلاد) وأنه تم تعيين اللواء سيدان قائد الأكاديمية العسكرية بشرشال خلفا له.

ونوه ذات المصدر، إلى إنهاء مهام اللواء سعيد باي، قائد الناحية العسكرية الثانية (غربي الجزائر) وتعيين اللواء مفتاح صواب، قائد الناحية العسكرية السادسة خلفا له، كما أشار إلى تعيين اللواء عجرود، قائدا للناحية السادسة خلفا للواء صواب.

وأكد تلفزيون"النهار"الخاص في الجزائر، إقالة الرئيس لحبيب شنتوف، وسعيد باي.

يشار الى أن بوتفليقة، أقال في وقت سابق، مسؤولين عسكريين بارزين في وزارة الدفاع، بينهم بوجمعة بودواور، مدير المالية، واللواء مقداد بن زيان، مدير الموارد البشرية.