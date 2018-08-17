مدرب بوردو يواجه شبح الرحيل عن النادي لانتقاده انتقال لابورد

أوقف نادي بوردو الفرنسي، اليوم الجمعة، مدربه جوستافو بويت لمدة أسبوع بعدما انتقد إدارة النادي بشأن انتقال المهاجم جايتان لابورد إلى منافسه مونبلييه.



وقال ستيفاني مارتين رئيس النادي انه استدعى بويت لمقابلة يوم الجمعة المقبلة، مع احتمالية إقالته بعد توليه مسؤولية تدريب النادي قبل سبعة أشهر.



وقال بويت انه اكتشف عدم وجود لابورد بالفريق قبل ساعات من مباراته أمام ماريوبول التي فاز بها 2 / 1 أمس الخميس، والتي جعلت الفريق يحصل على مقعد في الدور المؤهل لدور المجموعات بالدوري الأوروبي.



وقال بويت، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة :" وصلت الفندق اليوم في الساعة 45ر11 ولم يكن لابورد متواجدا. اتصلنا به وكان في مونبلييه. لم يخبرنا أي شخص بأي شيء".



وأضاف :"إنه أمر مخجل أن يتم القيام بذلك معى ، ومع اللاعبين والجماهير".



وقال بويت انه طلب من إدارة النادي عدم رحيل لابورد من الفريق حتى التعاقد مع بديل له.



وقال مارتين إن بويت على علم برحيل لابورد عن النادي منذ مساء الأربعاء.



وقال مارتين :"ذهبنا إلى وجهة نظر مفادها أنه خلال المؤتمر الصحفي أمس، سارت الأمور بعيدا، لذلك قرر النادي فرض هذا الإيقاف".



وأوضح أن لاعبي الفريق منزعجون للغاية من هذا التطور.



وسيقود إيريك بيدويه، المدرب المساعد، تدريبات الفريق استعدادا لمباراة الديربي أمام تولوز، وفقا لما ذكره النادي.