ترامب: لن ندفع شيئا لتركيا من أجل إطلاق سراح القس برانسون

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن بلاده لن تدفع شيئًا لتركيا من أجل إطلاق سراح القس الأمريكي، أندرو برانسون، والذي وصفه بالرهينة الوطني العظيم.



وأضاف «ترامب»، في تغريدة عبر موقع «تويتر»، صباح الجمعة، أن تركيا استغلت الولايات المتحدة لسنوات عديدة، وأنها تحتجز الآن قسًا أمريكيًا بريئًا.



وتطالب الولايات المتحدة الأمريكية، تركيا بالإفراج عن القس الأميركي، أندرو برانسون، الذي يعمل في تركيا منذ أكثر من 20 عامًا، واحتجزته قبل أكثر من عام ونصف لاتهامات تتعلق بالإرهاب ومساعدة جماعة تقول أنقرة إنها وراء تدبير محاولة انقلاب عسكري في عام 2016.



وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات على أشخاص وكيانات تركية من أجل إطلاق سراح القس، الذي وضع قيد الإقامة الجبرية بعد 21 شهرًا من اعتقاله.







Turkey has taken advantage of the United States for many years. They are now holding our wonderful Christian Pastor, who I must now ask to represent our Country as a great patriot hostage. We will pay nothing for the release of an innocent man, but we are cutting back on Turkey!