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«صحة فلسطين»: ارتفاع عدد الشهداء على حدود غزة إلى 2 وحوالي 250 مصابا

إيفون مدحت
نشر فى : الجمعة 17 أغسطس 2018 - 7:01 م | آخر تحديث : الجمعة 17 أغسطس 2018 - 7:01 م

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الجمعة، عن استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة نحو 250 شخصًا في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلية على السياج الحدودي لقطاع غزة، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية «العربية» في خبر عاجل، منذ قليل.


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