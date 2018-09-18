آل الشيخ: كينو أفضل صفقة في الشرق الأوسط

أعرب تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز عن سعادته بالأداء الذي يقدمه البرازيلي كينو مهاجم الفريق، مؤكدًا أنه أحد أهم الصفقات في الشرق الأوسط، وذلك خلال مداخلة هاتفية على قناة بيراميدز تي في.

وأحرز كينو هدف فوز بيراميدز على المقاولون العرب خلال اللقاء الذي جمعهم ضمن الجولة السابعة من مسابقة الدوري "تابع التفاصيل".

وأكد آل الشيخ أن السوري عمر خربين الذي تعاقد معه بيراميذ منذ أيام قليلة من الهلال السعودي، أنه صفقة من العيار الثقيل وسيضيف للفريق الكثير "تابع التفاصيل".

وأشار رئيس هيئة الرياضة السعودية، أن بيراميدز سيتعاقد مع 5 صفقات في فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، بواقع لاعب أجنبي، و4 لاعبين محليين.