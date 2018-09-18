170 ألف جنية لكل لاعب ببيراميدز عقب الفوز على المقاولون

قرر حسام البدري رئيس جهاز العمل بنادي بيراميدز صرف 170 الف جنية مكافأة لكل لاعب بالفريق عقب الفوز على نادي المقاولون العرب 1-0 في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة السابعة من مسابقة الدوري "تابع التفاصيل".

وجاء قرار حسام البدري بصرف مكأفاة للاعبين عقب نهاية المباراة مباشرة، وتصدر بيراميدز ترتيب جدول الدوري العام مؤقتًا بعد تحقيقه الإنتصار الرابع هذا الموسم.

يذكر أن نادي بيراميدز قد قرر صرف مكأفاة للاعبي الفريق من قبل، في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري العام، في المباراة التي أنتهت بفوز بيراميدز على الداخلية 3-1 "تابع التفاصيل".