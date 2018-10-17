«رويترز» تحذف خبر إعفاء القنصل السعودي بإسطنبول من منصبه

حذفت وكالة رويترز للأنباء، قبل قليل، خبر عن إعفاء القنصل السعودي بإسطنبول، محمد العتيبي من منصبه والتحقيق معه، كانت قد ذكرت أنه نقلاً عن تقرير لموقع صحيفة "سبق" السعودية.

وقالت "رويترز" فى تصحيح لاحق، إن التقرير لم يظهر على موقع صحيفة "سبق" على شبكة الإنترنت كما ورد في الخبر الذي بثته، مضيفة أنه لن تكون هناك قصة بديلة.

وغادر القنصل السعودي، أمس الثلاثاء، إسطنبول متوجهاً إلى الرياض على متن رحلة تجارية انطلقت من مطار أتاتورك.

وذكرت قناة "سي.إن.إن ترك" إن فريق تحقيق سعودياً مكون من 11 فرداً، وصل إلى مقر إقامة القنصل السعودي، قبل قليل، قبيل تفتيش مزمع ستجريه الشرطة التركية فيما يتعلق باختفاء خاشقجي، كان من المقرر إجراؤه، أمس الثلاثاء.